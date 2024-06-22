EURO 2024'te flaş karar: VAR 3 dakika inceledi!

Yayınlanma: 22.06.2024 - 09:41

Güncelleme: 22.06.2024 - 09:41

EURO 2024 D Grubu ikinci maçında Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile Didier Deschamps'ın yönetimindeki Fransa 0-0 berabere kaldı.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da birçok pozisyona girmesine rağmen maçtan gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 noktalandı. Böylelikle EURO 2024'te ilk kez bir maç golsüz sonuçlanmış oldu.

Fransa'da önceki maçta burnu kırılan Kylian Mbappe, yedek kulübesinde bulunmasına rağmen maçta forma giymedi.

OFSAYT KARARI TARTIŞMA YARATTI

Fransa'da yıldız oyuncu Antoine Griezmann karşı karşıya iki net pozisyondan yararlanamazken, Hollanda'da Xavi Simons'un 69. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Simons'un geçerlilik kazanmayan golü yaklaşık 3 dakika VAR'da incelenirken, Hollanda cephesi iptal kararına büyük tepki gösterdi.

Simons'un şutu çektiği anda Dumfries'in kaleci Maignan'ı bozduğunu söyleyen yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırırken, başta golü atan Simons olmak üzere bütün Hollandalı oyuncular golün geçerli sayılması gerektiği yönünde hakem Anthony Taylor'a itirazlarda bulundu ancak VAR ile görüşen Taylor, ofsayt kararını değiştirmedi.

Bu sonuçla birlikte iki takım da 4 puana yükselirken, gruptaki kaderlerini son maça bırakmış oldu. Grupta 0 puanla son sırada bulunan Polonya, bu sonucun ardından EURO 2024'e veda etti.

Grubun bir sonraki maçında Fransa grup sonuncusu Polonya ile karşılaşırken, Hollanda zorlu rakibi Avusturya ile mücadele edecek.