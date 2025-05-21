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Ronaldinho'dan Lamine Yamal'a büyük övgü!

Ronaldinho'dan Lamine Yamal'a büyük övgü!

21.05.2025 17:08:00
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Haber Merkezi
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Ronaldinho'dan Lamine Yamal'a büyük övgü!

Barcelona efsanesi Ronaldinho, 17 yaşındaki Lamine Yamal'ın gösterdiği performansı "inanılmaz" olarak nitelendirdi ve genç yıldızın futbol tarihine geçebileceğini söyledi.

Barcelona'nın efsane futbolcularından Ronaldinho, genç yıldız Lamine Yamal hakkında övgü dolu sözler sarf etti.17 yaşındaki oyuncunun sergilediği performansı "inanılmaz" olarak nitelendiren Brezilyalı efsane, Yamal'ın futbol tarihine geçebileceğini söyledi.

Ronaldinho, yaptığı açıklamada, "Lamine sadece 17 yaşında. Ne Messi ne de ben bu yaşta onun kadar iyiydik. Messi ve ben zaten futbol tarihine geçtik, şimdi aynı şeyi Lamine'in yapma zamanı. Bu yaşta gösterdiği yetenek gerçekten inanılmaz" dedi.

Genç oyuncuları izlemekten keyif aldığını belirten Ronaldinho, "Onlar futbolu daha güzel hale getiriyor. Umarım Lamine, bizim gibi bir kariyere sahip olur" diye konuştu.

Yamal ile Lionel Messi arasında yapılan kıyaslamalara da değinen Ronaldinho, "Bu tür kıyaslamaları hiçbir zaman sevmedim. Çünkü her futbolcunun kendine özgü bir oyun tarzı vardır. Önemli olan, Yamal'ın tıpkı benim zamanımda olduğu gibi, Messi'nin ardından olduğu gibi insanlara keyif vermesi. Şu an yürüdüğü yolda ilerlemeye devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #barcelona #Ronaldinho #Lamine Yamal

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