Euroleague CEO'su Final Four tahminini açıkladı!
Euroleague CEO'su Paulius Motiejunas, THY EuroLeague'deki 30. hafta maçları öncesi Final Four tahmininde bulundu. Motiejunas, Fenerbahçe Beko'yu Final Four adayları arasında gösterdi.
THY Euroleague'de normal sezonun bitimine 5 maç kaldı. Takımlar play-off ve play-in hesapları yaparken, bir yandan da sıralamada iyi yer tutmak istiyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 20 galibiyet 9 mağlubiyetle 2. sırada yer alırken, Anadolu Efes 15 galibiyet 14 mağlubiyetle play-in sınırında bulunuyor.
Nefes Gazetesi'nin haberine göre, Euroleague CEO'su Paulius Motiejunas, ligde 30'uncu hafta maçları öncesi Final Four tahmininde bulundu. Motiejunas'ın 4'lü final adayları arasında Fenerbahçe de bulunuyor.
"KİMSE İÇİN ŞAŞIRTICI OLMAZ"
Mozzart Sport'a konuşan Motiejunas, şunları söyledi:
"Elbette Olympiakos, Panathinaikos ve Fenerbahçe'nin Final Four'da olacağını söylemem kimse için şaşırtıcı olmaz. Dördüncü takım içinse... Bence her türlü ihtimal söz konusu. Monaco diyebilirim ama geçtğimiz hafta Maccabi'ye kaybettiler. Gerçekten çok ilginç bir sezon oluyor, her ihtimal açık."
Sarı-lacivertliler ligde bu hafta deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Efes ise Belgrad deplasmanında Partizan ile kozlarını paylaşacak.
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