EuroLeague'de eşleşmeler belli oldu: İşte temsilcilerimizin rakipleri!
EuroLeague'de 34. hafta oynanan maçlar ile normal sezon tamamlandı. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun rakipleri de böylece belirlenmiş oldu.
THY EuroLeague'de son hafta maçlarının bitmesiyle birlikte play-in ve play-off eşleşmeleri resmen belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ MONACO
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko son haftada Olympiakos'a deplasmanda mağlup olarak normal sezonu 6. sırada tamamladı ve play-off'ta Fransız ekip AS Monaco ile eşleşti.
Fenerbahçe Beko, AS Monaco eşleşmesini geçmesi durumunda Real Madrid'in play-in'den karşısına gelecek takımla oynayacağı eşleşmenin galibiyle kozlarını paylaşacak.
ANADOLU EFES'İN RAKİBİ VİRTUS BOLOGNA
EuroLeague'de normal sezonu 9. sırada tamamlayan Anadolu Efes ise 10. sırada bitiren Virtus Bologna ile eşleşti. Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı mağlup etmesi durumunda Maccabi Tel Aviv - Baskonia eşleşmesinin mağlubu ile karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi ise play-off'ta lig lideri Real Madrid ile eşleşecek.
İki Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Final-Four'da karşılaşma ihtimali doğdu.
EuroLeague'deki tüm eşleşmeler şu şekilde:
Play-In:
Maccabi Tel Aviv - Baskonia
Anadolu Efes - Virtus Bologna
Play-Off:
1. Real Madrid - Play-In sonrası 8. olacak takım (Anadolu Efes - Virtus Bologna kazananının Maccabi Tel Aviv - Baskonia maçının mağlubu ile yapacağı maçın galibi)
2. Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv veya Baskonia.
3. AS Monaco - 6. Fenerbahçe Beko.
4. Barcelona - 5. Olympiakos.
2023-2024 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Final-Four, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın Berlin şehrindeki Mercedes Benz Arena’da düzenlenecek.
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