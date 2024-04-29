Euroleague'den Ergin Ataman'a ceza!

Yayınlanma: 29.04.2024 - 21:46

Güncelleme: 29.04.2024 - 21:46

Avrupa Ligi organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ergin Ataman'a play-off'lardaki ilk maçta hakem kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 bin Euro, ikinci karşılaşma öncesi medyaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle de 5 bin Euro para cezası verildi.

Ayrıca Panathinaikos, play-off ilk müsabakasının ardından hakem performanslarına ilişkin yapılan kulüp açıklamaları sebebiyle 30 bin Euro para cezasına çarptırıldı.