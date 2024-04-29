Euroleague'den Ergin Ataman'a ceza!

Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv ekibiyle oynanan maçlarda yaşananlardan dolayı 35 bin Euro para cezası aldı.

AA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 21:46
Euroleague'den Ergin Ataman'a ceza!
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Avrupa Ligi organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ergin Ataman'a play-off'lardaki ilk maçta hakem kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 bin Euro, ikinci karşılaşma öncesi medyaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle de 5 bin Euro para cezası verildi.

Ayrıca Panathinaikos, play-off ilk müsabakasının ardından hakem performanslarına ilişkin yapılan kulüp açıklamaları sebebiyle 30 bin Euro para cezasına çarptırıldı.


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