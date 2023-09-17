Everton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 10:53
Everton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

EVERTON - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

EVERTON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Manchester United'ı 3-2 mağlup etmişti.

Everton ise Sheffield United deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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