Everton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
EVERTON - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
EVERTON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Manchester United'ı 3-2 mağlup etmişti.
Everton ise Sheffield United deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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