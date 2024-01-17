Everton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton, FA Cup 3. Tur karşılaşmasında sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 13:22
Everton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere FA Cup 3. Tur heyecanı sürüyor.

Sean Dyche yönetimindeki Everton, sahasında Roy Hodgson'ın ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

EVERTON - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Goodison Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

EVERTON - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tony Harrington'ın yöneteceği karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Everton, FA Cup 3. Tur ilk maçında deplasmanda Crystal Palace ile 0-0 berabere kalmıştı.


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