Everton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Everton, FA Cup 3. Tur karşılaşmasında sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
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İngiltere FA Cup 3. Tur heyecanı sürüyor.
Sean Dyche yönetimindeki Everton, sahasında Roy Hodgson'ın ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.
EVERTON - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?
Goodison Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
EVERTON - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tony Harrington'ın yöneteceği karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Everton, FA Cup 3. Tur ilk maçında deplasmanda Crystal Palace ile 0-0 berabere kalmıştı.
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