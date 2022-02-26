Everton-Manchester City maçında Ukrayna’ya destek

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası dünyanın dört bir yanından tepkiler yükselmeye devam ederken, futbol dünyası da yaşananlara tepkisiz kalmadı. Premier Lig'in 27. haftasında Everton ile Manchester City'nin karşı karşıya geldiği mücadelede hem tribünlerden hem de futbolculardan Ukrayna'ya destek geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2022 Cumartesi, 23:15
Everton-Manchester City maçında Ukrayna’ya destek
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi spor dünyasında da tepkilere neden olurken, İngiltere’de oynanan Everton-Manchester City maçı öncesinde duygu dolu dakikalar yaşandı.

Manchester City’nin yıldız futbolcusu Oleksandr Zhincenko, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rus lider Vladimir Putin’i hedef almıştı ve “Umarım en acı şekilde ölürsün yaratık” ifadelerini kullanmıştı. Kısa süre sonra bu paylaşımını silen Zhincenko, Everton maçına takım arkadaşlarıyla birlikte üzerinde Ukrayna bayrağının olduğu ve “Savaşa hayır” yazılı bir tişörtle çıktı.

Zhincenko, Ukrayna bayraklarıyla sahaya çıkan Everton futbolcuları ve ülkesine destek olan Everton taraftarlarını görünce mutluluğunu gizleyemedi.




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