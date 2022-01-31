Everton'ın yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yeni menajeri belli oldu. Taraftar tepkisi nedeniyle Vitor Pereira'dan vazgeçen İngiliz ekibi, göreve Frank Lampard'ı getirdi.
Rafael Benitez ile yolları ayıran İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da yeni teknik direktör belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Chelsea'yi çalıştıran Frank Lampard ile anlaşıldığı belirtildi.
Welcome to Everton Football Club, Frank Lampard! pic.twitter.com/LuGqBCrrE7— Everton (@Everton) January 31, 2022
Genç teknik direktör ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza atıldı.
Bir yıl önce Chelsea'den kovulduktan sonra hiç maça çıkmayan Lampard, Everton'ın başında ilk maçına Cumartesi günü Brentford ile oynanacak FA Cup dördüncü tur maçında çıkacak. Genç teknik adam, Everton'la ligdeki ilk maçında Salı günü küme düşme korkusu yaşayan Newcastel United deplasmanına gidecek.
TARAFTAR BASKISI ENGEL OLDU
Daha önce Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile prensip anlaşmasına varan; ancak taraftarın yoğun tepkisiyle karşılaşan Everton bu isimden vazgeçti.
Duncan Ferguson yönetiminde Aston Villa mağlubiyeti alan Everton’da yönetim acil bir karar vermek zorundaydı. Taraftarların Vitor Pereira tercihine tepki vermesinin ardından kulübün çoğunluk hissesinin sahibi Farhad Moshiri tercihini Lampard’dan yana kullandı.
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