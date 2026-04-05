Galatasaray maçında gündem olmuştu: Ertuğrul Doğan'dan genç futbolcuya destek!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray maçında gündem olan genç futbolcu Onuralp Çakıroğlu için paylaşım yaptı.

Bordo-mavililerin 2-1 kazandığı dev maç sonrası Galatasaraylı futbolcular ile Onuralp Çakıroğlu arasında gerginlik yaşandı. Trabzonspor Kulübü olayla ilgili yaptığı açıklamada, Abdülkerim Bardakcı'nın genç futbolcuya sözlü sataşmada bulunduğunu ve onu provoke etmeye çalıştığını açıkladı. Galatasaray cephesi ise genç futbolcunun küfür ettiğini belirtti.

Maç sonrası yaşanan bu gerginliği tartışması sürerken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Onuralp Çakıroğlu paylaşımı ile genç futbolcuya destek verdi.

Ertuğrul Doğan'ın paylaşımı şu şekilde: