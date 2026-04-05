Cumhuriyet Gazetesi Logo
Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükselen ekipler belli oldu!

5.04.2026 19:43:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Afyon Belediyesi Yüntaş ve Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi başaran ekipler oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadınlar 1. Lig final etabı karşılaşmalarının ardından Afyon Belediyesi Yüntaş ve Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gün maçlarında Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, PTT'yi 3-2, Afyon Belediyesi Yüntaş da Sakarya Voleybol'u 3-1 mağlup etti.

İKİ EKİP SULTANLAR LİGİ'NE YÜKSELDİ

Final etabının ardından 9 puanla Afyon Belediyesi Yüntaş ilk sırada ve 5 puanla Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci sırada yer alarak Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

İki takıma kupa ve madalyaları, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, tarafından verildi.

İlgili Konular: #Manisa #Afyon #Sultanlar Ligi

