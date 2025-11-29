Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eyüpspor, Gaziantep deplasmanında nefes aldı!

Eyüpspor, Gaziantep deplasmanında nefes aldı!

29.11.2025 19:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Eyüpspor, Gaziantep deplasmanında nefes aldı!

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Eyüpspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Gaziantep FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller, dakika 10'da penaltıdan Umut Bozok ile 88. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golünü ise 90+6. dakikada Emmanuel Boateng kaydetti.

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'nın ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. 

Öte yandan Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor ise ligde 4 maç sonra galip geldi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, puanını 12 yaptı. Gaziantep FK, 22 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #eyüpspor #gaziantep fk #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

'Bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakem tutuklandı!
'Bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakem tutuklandı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında 17 hakem, spor yazarı Umut Eken ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakem “müsabaka sonucunu etkileme” suçuyla tutuklandı.
Eyüpspor - Karagümrük maçında kazanan yok!
Eyüpspor - Karagümrük maçında kazanan yok! Süper Lig'de Eyüpspor ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.
'Bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı!
'Bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 6 hakem “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla, spor yazarı Umut Eken ise “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. 11 hakem ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.