Eyüpspor, Süper Lig devleriyle oynayacağı maçların stadyumunu açıkladı!

21.08.2025 14:07:00
Süper Lig ekibi Eyüpspor yaptığı açıklamayla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaşacağı iç saha maçlarının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

İç saha maçları için stadyum arayışında olan Eyüpspor yaptığı açıklamayla, 4 büyükler ile karşılaşacağı mücadelelerin stadyumunu duyurdu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

ç saha maçlarımız için yürüttüğümüz stadyum arayışında bizlere kapılarını açarak destek olan Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa Spor Kulübü’ne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Türk futbolunun dayanışma ruhunu yansıtan bu destek, bizler için büyük bir anlam taşımaktadır.

Ayrıca taraftarlarımızın da bilmesini isteriz ki; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağımız iç saha karşılaşmalarımız, ülkemizin en büyük stadyumlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacaktır. Bu stadyumda, taraftarlarımızın coşkulu desteğiyle birlikte unutulmaz anılara imza atmayı dört gözle bekliyoruz.

Her zaman yanımızda olan kıymetli taraftarlarımızın desteğiyle, nice güzel karşılaşmalarda buluşmak dileğiyle..."

