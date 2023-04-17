Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Göztepe yenilgisine rağmen umutlu
TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan, 1-0 kaybettikleri Göztepe maçına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Turan, "Teknik direktörlük hayalimi gerçekleştirmek için ilk adımımı parçası olmaktan mutluluk duyduğum Eyüpspor ailesi ile birlikte atmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Dün maalesef istediğimiz neticeyi alamasak da ortaya koyduğumuz performans, oyun ve takımımızın birlikteliği beni gelecek için çok umutlandırdı" ifadelerini kullandı.
Eyüpspor'un başına geçen ve teknik direktörlükteki ilk macerasına başlayan Arda Turan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Turan, Göztepe karşısındaki mağlubiyete rağmen performans, birliktelik ve oyun dolayısıyla umutlu olduğunu dile getirdi.
Arda Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Teknik direktörlük hayalimi gerçekleştirmek için ilk adımımı parçası olmaktan mutluluk duyduğum Eyüpspor ailesi ile birlikte atmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Dün maalesef istediğimiz neticeyi alamasak da ortaya koyduğumuz performans, oyun ve takımımızın birlikteliği beni gelecek için çok umutlandırdı. Başta Başkan Murat Özkaya olmak üzere As Başkan Fatih Kulaksız ve tüm yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkür ederim. İnşallah ülkemize örnek olacak çok güzel bir hayali inşa edeceğiz.
NOT: Bildiğiniz üzere, ilk maçımızdan 48 saat önce göreve geldik. Aldığım sayısız tebrik mesajı için herkese çok teşekkürler, tebriklerine dönemediğim arkadaşlarım, dostlarım oldu; desteğiniz benim için çok kıymetli. Vakit, çalışma vakti. Heyecanımızı, motivasyonumuzu ve tüm konsantrasyonumuzu tamamen işimize vereceğimizi söylemek isterim. Herkese selamlar, sevgiler."
İLK MAÇINDA KAYBETTİ
Eyüpspor, Arda Turan'ın takımın başında olduğu ilk maçta deplasmanda Göztepe'ye 1-0'lık skorla kaybetmişti.
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