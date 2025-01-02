Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı!

Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, son olarak Göztepe forması giyen Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 17:06

Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor,  Yalçın Kayan ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Yalçın Kayan! ikas Eyüpspor'umuz, Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yalçın Kayan'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.


Etiketler: #Yalçın Kayan #eyüpspor #transfer

İlgili Haberler

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
Eyüpspor maçı sonrası yönetim bir araya geldi: Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı!

Eyüpspor maçı sonrası yönetim bir araya geldi: Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı!
Mourinho, Eyüpspor maçının devre arasında yaşananları açıkladı: '200 kişi, tartışma ve kavga vardı'

Mourinho, Eyüpspor maçının devre arasında yaşananları açıkladı: '200 kişi, tartışma ve kavga vardı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler