Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı!
Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, son olarak Göztepe forması giyen Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, Yalçın Kayan ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Yalçın Kayan! ikas Eyüpspor'umuz, Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yalçın Kayan'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.
Etiketler: #Yalçın Kayan #eyüpspor #transfer
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