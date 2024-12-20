Mourinho, Eyüpspor maçının devre arasında yaşananları açıkladı: '200 kişi, tartışma ve kavga vardı'

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Jose Mourinho devre arasında tünelde yaşananlara değindi.

Mourinho, Eyüpspor maçının devre arasında yaşananları açıkladı: '200 kişi, tartışma ve kavga vardı'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 22:39

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler, ligde oynadığı 16 maçın 5'inde puan kaybı yaşadı.

Maçın ilk yarı sona erdiğinde Fenerbahçeli ve Eyüpsporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı ve soyunma odasına kadar sürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında ve flaş röportajda tünelde yaşananlara değindi.

Mourinho maçın ardından katıldığı flaş röportajda, "Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde görmediğim şeyleri burada gördüm. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi" dedi.

Basın toplantısında konuşan Mourinho, "Devre arası koridorda olanlardan sonra hakem için maç karmaşıklaştı. Yabancı hakem olsa, devre arası tünelde olanlardan sonra maça çıkmazdı, herkesi evine gönderirdi. Devre arası koridorda bir isyan, bir devrim varmış gibi 200 kişi vardı. Tartışma vardı, kavga vardı. O atmosferi bilirsiniz, baskıyı bilirsiniz. Polisler iyiydi, sakinlerdi, işlerini iyi bir şekilde yaptılar" dedi.


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #eyüpspor

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