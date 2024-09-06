Eyüpspor yeni transferini resmen açıkladı!

Yayınlanma: 06.09.2024 - 11:58

Güncelleme: 06.09.2024 - 11:58

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak Olympiakos'tan Ruben Vezo'yu kadrosuna kattı.

"SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Kiralık olarak Eyüpspor forması giyecek olan Ruben Vezo imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu kulüp ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezonki hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

ikas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise transfere ilişkin, "Ruben Vezo, önemli kariyere sahip önemli bir oyuncu. Bizim de stoper mevkisinde sayısal olarak bir eksikliğimiz vardı. Ruben ile o bölgemizi güçlendirmiş olduk. Transferin gerçekleşmesinde bize kolaylık sağlayan Olympiakos Sportif Direktörü Dimitris Karpetopoulosn’e teşekkür ediyorum. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.