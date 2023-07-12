Eyüpspor'a Süper Lig'den transfer

TFF 1.Lig ekibi Eyüpspor, Sivasspor forması giyen Robin Yalçın'ı renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 18:55
Eyüpspor'a Süper Lig'den transfer
Abone Ol google-news

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, son olarak Sivasspor forması giyen Robin Yalçın'ı renklerine bağladı. Robin Yalçın'a 'Hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Robin Yalçın, geçen sezon Sivasspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 1 gol kaydetti.


Robin Yalçın eyüpspor transfer

İlgili Haberler

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino İstanbul'da
Angelino'dan Galatasaray taraftarına ilk mesaj

Angelino'dan Galatasaray taraftarına ilk mesaj
Son dakika: Galatasaray, Angelino'yu KAP'a bildirdi

Son dakika: Galatasaray, Angelino'yu KAP'a bildirdi

En Çok Okunan Haberler