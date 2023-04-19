Eyüpspor'da Arda Turan ilk transferini yaptı

Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:06

Güncelleme: 19.04.2023 - 13:06

Eyüpspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan, ilk transferini A Milli Futbol Takımı'ndan yaptı. Hürriyet'in haberine göre İstanbul ekibi, kaleci antrenörü Emrah Karakovan ile anlaşmaya vardı.

Haberde, yapılan anlaşmaya göre antrenör için fesih bedeli ödeneceği ifade edildi. Karakovan'ın sözleşmesinde bulunan 300 bin liralık tazminatı Eyüpspor'un ödeyeceği kaydedildi.

Emrah Karakovan (soldan ikinci)

AYAĞININ TOZUYLA İLK MAÇA ÇIKTI

Arda Turan, Eyüpspor'un başında ilk sınavını Göztepe karşısında verirken stanbul ekibi, İzmir temsilcisine 1-0 mağlup olmuştu.

Eyüpspor, bu hafta sonu sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.

Arda Turan

EMRAH KARAKOVAN KİMDİR?

Emrah Karakovan, 29 Şubat 1984'te İstanbul'da doğdu. Şenol Güneş'in teknik ekibinde yer alan Emrah Karakovan, kaleci antrenörlüğü kariyerine ilk olarak 2002'de, Galatasaray'ın altyapı kulübünde başladı. Ardından 2014'te Türkiye U-19 kaleci antrenörlüğüne geçti. 2016'da Türkiye U-21 kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Emrah Karakovan, 2019 yılında A Milli Futbol Takımı kaleci antrenörlüğü görevine geldi.

ARDA TURAN'IN KARİYERİ

2011'de Galatasaray'dan İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in yolunu tutan Arda Turan, İspanyol devinin sembol oyuncularından biri oldu. Diego Simeone yönetiminde kariyerinin altın çağını yaşadı.

Atletico Madrid ile La Liga, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası şampiyonluğu kazanan milli oyuncu, bir kez de Real Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi finali kaybetti. 2015'te 35 milyon euroya diğer İspanyol devi Barcelona'ya Transfer olan Turan, Katalan ekibinin formasını 3 sezon giydi ve burada da La Liga şampiyonluğu yaşamayı başardı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA 'DALYA' DEDİ

İlk kez 16 Ağustos 2006'da sırtına geçirdiği milli takım forması ile tam 100 maça çıktı. 2008 ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden kadronun en önemli parçalarından olan Turan, 100 maçta 16 kez ağları sarstı.