İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a kötü haber!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 09:19

Güncelleme: 14.04.2025 - 09:19

Manchester City'deki sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek İlkay Gündoğan'ın gelecek sezon Galatasaray forması giymesi bekleniyordu.

Ancak sarı kırmızılıları yıkan haber İngiltere'den geldi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Katalan çalıştırıcı, "İlkay Gündoğan'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girdi. Sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek" dedi.

Guardiola yaz transfer dönemi için açık kapı bıraksada İlkay'ın takımda kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik direktör, "İlkay'ın bir yıl daha sözleşmesi var. Yazın ne olacağını bilmiyorum ama şu an, bir yıllık daha kontratı bulunuyor" şeklinde konuştu.