Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: 'Ayrılacağı anlamına gelmiyor'
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'ndan Osimhen'in sözleriyle ilgili açıklama geldi.
Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Samsunspor maçının ardından Victor Osimhen gündem olan açıklamalarda bulundu. Kiralık olarak sarı-kırmızılıların formasını giyen Nijeryalı yıldız, "Transfer konusunda sezon sonunda göreceğiz ama her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" demişti.
Osimhen'in "Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" ifadesi bazı kesimler tarafından ayrılık mesajı olarak yorumlandı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, İspanyol basınından AS'a konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Hatipoğlu, Osimhen'le ilgili olarak, "Sözleri, gideceği anlamına gelmiyor. En kötü senaryoda bile ayrılsa Galatasaray'ın her zaman kalbinde olacağını söyledi. Ama ayrılacağını söylemedi" dedi.
Hatipoğlu açıklamasını, "Biz onun bizimle kalmasını istiyoruz" ifadeleriyle sonlandırdı.
Osimhen, Galatasaray formasıyla toplam 33 maça çıktı.
26 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 29 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
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