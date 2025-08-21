Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.08.2025 10:13:00
Ezeli rakipler, Eberechi Eze transferinde karşı karşıya geldi!

Tottenham'la anlaşmaya yakın olan Eberechi Eze için Arsenal'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Premier Lig'de sezona Manchester United galibiyetiyle başlayan Arsenal'a Kai Havertz'den kötü haber geldi.

Yıldız futbolcu, antrenmanda sakatlanırken dizindeki problem nedeniyle uzun süre forma giyemeyebilir.

Havertz'in sakatlığının ardından Arsenal, hücum hattına takviye yapma kararı aldı ve Crystal Palace'dan Eberechi Eze için görüşmelerine başladı.

BBC'de yer alan habere göre Arsenal, Eze'nin transferi için Crystal Palace'le 60 milyon Sterlin karşılığında prensip anlaşmasına vardı.

Tottenham, uzun süredir İngiliz oyuncunun transferi için Crystal Palace ile görüş ve büyük bir mesafe kaydetse de tam bir anlaşma sağlanamamıştı.

Kariyeri boyunca 305 maça çıkan Eze, bu maçlarda 65 gol ve 40 asist kaydetti. Eze daha önce QPR ve Wycombe'de forma giymiş, kariyerine Arsenal'ın altyapısında başlamıştı.

#Arsenal #tottenham #Eberechi Eze

