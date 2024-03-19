F1 pilotu Pierre Gasly'den Fransız kulübe yatırım!
Fransa 3. Futbol Ligi ekibi FC Versailles, Formula 1 takımı Alpine'in Fransız sürücüsü Pierre Gasly'nin kulübe ortak olduğunu açıkladı.
Formula 1 takımı Alpine'in pilotu Pierre Gasly, Fransa 3. Futbol Ligi ekibi FC Versailles'a ortak oldu.
FC Versailles'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fransız sürücünün kulübün üçüncü ortağı olduğu belirtildi.
"ÇOK GÜZEL BİR HİKAYENİN BAŞLANGICI"
Kulübün bir parçası olmaktan dolayı mutluluk yaşadığını kaydeden Gasly, "Her zaman profesyonel futbolun içinde yer almak istemiştim. Bu, çok güzel bir hikayenin başlangıcı olacak" ifadelerini kullandı.
Fransa'nın Versay şehrinde 1989 yılında kurulan FC Versailles, 3. Lig'de 32 puanla 10. sırada yer alıyor.
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