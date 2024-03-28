F1'de Toto Wolff açıkladı: 'Hamilton sonrası ilk seçeneğimiz...'
Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, gelecek sezon Ferrari ile yarışacağını açıklamıştı. Alman ekibin patronu Toto Wolff, Hamilton'ın ayrılığı sonrası Mercedes koltuğuna ilk olarak hangi ismi düşündüklerini açıkladı.
Formula 1'de 2024 sezonunun ilk 3 yarışı geride kaldı.
Bahreyn ve Suudi Arabistan'da son şampiyon Max Verstappen zafere ulaşırken Avustralya'da Ferrari'den Carlos Sainz bitiş çizgisini ilk geçen pilot oldu.
Lewis Hamilton'ın ayrılığını açıklamasının ardından birçok pilotun ismi Mercedes'le anılırken takım patronu Toto Wolff konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Fox Sports Avustralya'ya konuşan Wolff, Red Bull'un 3 kez dünya şampiyonu pilotu Max Verstappen'in ilk seçenek olup olmadığıyla ilgili soruya, "Evet, ilk seçeneğimiz. Performansları görüyorsunuz ancak diğer adayları da göz ardı etmek istemem" dedi.
Max Verstappen
SIRADAKİ DURAK JAPONYA
Formula 1'de sezonun dördüncü yarışına Japonya ev sahipliği yapacak.
Japonya Grand Prix'sinin sıralama turları 6 Nisan'da, yarış 7 Nisan'da gerçekleşecek.
Formula 1 2024 sezonunda pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen: 51 puan
2. Charles Leclerc: 47
3. Sergio Perez: 46
4. Carlos Sainz: 40
5. Oscar Piastri: 28
Takımlar
1. Red Bull: 97
2. Ferrari: 93
3. McLaren: 55
4. Aston Martin: 27
5. Mercedes: 26
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