Farioli'nin Porto'su Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı

3.05.2026 09:15:00
Portekiz Ligi'nde Alverca'yı 1-0 yenen Porto, 4 yıl sonra şampiyon oldu. Teknik direktör Francesco Farioli ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.

Portekiz Ligi'nin 32. haftasında lider Porto, Alverca'yı konuk etti. Dragao Stadyumu'nda oynanan maçın 40. dakikada Porto, Bednarek'in golüyle öne geçti. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Porto maçı 1-0 kazandı.

Puanını 85 yapan Portekiz ekibi, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Porto'yu ilk kutlayan kişi Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho oldu. Mourinho, 2-2 biten Famalicao maçının ardından Porto'nun şampiyonluğunu kutladı.

Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, kariyerinde ilk şampiyonluğunu yaşadı.

