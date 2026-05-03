Farioli'nin Porto'su Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı

Portekiz Ligi'nin 32. haftasında lider Porto, Alverca'yı konuk etti. Dragao Stadyumu'nda oynanan maçın 40. dakikada Porto, Bednarek'in golüyle öne geçti. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Porto maçı 1-0 kazandı.
Puanını 85 yapan Portekiz ekibi, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Porto'yu ilk kutlayan kişi Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho oldu. Mourinho, 2-2 biten Famalicao maçının ardından Porto'nun şampiyonluğunu kutladı.
Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, kariyerinde ilk şampiyonluğunu yaşadı.