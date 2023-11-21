Faroe Adaları, Arnavutluk deplasmanında sürprize imza attı!

Arnavutluk, EURO 2024 Elemeleri son hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Faroe Adaları ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 08:05
Faroe Adaları, Arnavutluk deplasmanında sürprize imza attı!
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu maçında Arnavutluk ile Faroe Adaları karşılaştı. Air Arnavutluk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

Arnavutluk'ta Konyaspor'da forma giyen Sokol Cikalleshi, karşılaşmaya 74. dakikada dahil olurken, Karagümrük'te oynayan Frederic Veseli karşılaşmada süre bulamadı. 

Bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi daha önce garantileyen Arnavutluk puanını 15'e çıkararak grubu lider bitirdi. Faroe Adaları ise puanını 2 yaparak grupta son sırada yer aldı. 


Arnavutluk Faroe Adaları EURO 2024

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