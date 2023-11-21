Faroe Adaları, Arnavutluk deplasmanında sürprize imza attı!
Arnavutluk, EURO 2024 Elemeleri son hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Faroe Adaları ile 0-0 berabere kaldı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu maçında Arnavutluk ile Faroe Adaları karşılaştı. Air Arnavutluk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Arnavutluk'ta Konyaspor'da forma giyen Sokol Cikalleshi, karşılaşmaya 74. dakikada dahil olurken, Karagümrük'te oynayan Frederic Veseli karşılaşmada süre bulamadı.
Bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi daha önce garantileyen Arnavutluk puanını 15'e çıkararak grubu lider bitirdi. Faroe Adaları ise puanını 2 yaparak grupta son sırada yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'a kar geliyor!
- İYİ Parti, Dikbayır için harekete geçti
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı
- Ümit Dikbayır'dan istifa kararı!
- Anne ve kızını katleden komşu tutuklandı
- Kurdeleyi jandarma komutanına tutturdular
- Tarkan hastalığını ilk kez açıkladı
- Elazığ'daki ilkokula 'Messi' şoku
- 'Türkiye'ye döneceği' iddiasına yanıt verdi
- Yargıtay’dan Can Atalay kararı