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Fas Milli Takımı'ndan Fenerbahçe'nin yıldızlarına davet!

Fas Milli Takımı'ndan Fenerbahçe'nin yıldızlarına davet!

27.05.2025 15:35:00
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Cumhuriyet Spor
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Fas Milli Takımı'ndan Fenerbahçe'nin yıldızlarına davet!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin futbolcularından Sofyan Amrabat ile Youssef En-Nesyri, Fas Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna seçildi.

Fas Milli Takımı'nın 2025 yaz dönemi maçları için açıkladığı aday kadroda iki tanıdık isim dikkat çekti. Süper Lig'de performanslarıyla öne çıkan Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri, milli formayı yeniden giymeye hazırlanıyor.

TUNUS VE BENİN İLE KARŞILAŞACAKLAR

Teknik direktör Walid Regragui'nin açıkladığı listede yer alan Amrabat ve En-Nesyri'nin, hem tecrübeleri hem de fiziksel form durumlarıyla kadronun önemli parçaları arasında olması bekleniyor.

Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 21.00'de Tunus ve Benin ile 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 21.00'de Benin ile oynanması planlanan iki hazırlık maçı öncesinde milli takımın katılacağı hazırlık kampına Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat dahil 27 oyuncuyu davet etti.

Fas Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:



İlgili Konular: #Fas #Sofyan Amrabat #Youssef En Nesyri

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