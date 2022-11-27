Fas Teknik Direktörü Walid Regragui: 'Bizi yenmek zor'

Fas Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, 2022 Katar Dünya Kupası'nda aldıkları Belçika galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Regragui, "Bu tarz bir turnuvada gösteri yapmakla kazanmak veya hedeflerinize ulaşmak arasında seçim yapmak zorundasınız. Biz kazanmayı seçtik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2022 Pazar, 20:24
Fas Teknik Direktörü Walid Regragui: 'Bizi yenmek zor'
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Dünya Kupası'nda Belçika'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Fas'ta teknik direktör Walid Regragui, karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.

Walid Regragui, "Bu tarz bir turnuvada gösteri yapmakla kazanmak veya hedeflerinize ulaşmak arasında seçim yapmak zorundasınız. Biz kazanmayı seçtik" dedi.

"Takım olarak çok uyumlu bir blok oluşturduk, bizi hareket ettirmek zor" diyen Faslı teknik direktör, "Herkes iyi çalışıyor. Sahip olduğumuz kaliteli oyuncularla büyük bir şeyler yapabileceğimizi biliyoruz. Harika bir takım olduğumuzu söylemiyorum ama bizi yenmek zor" ifadelerini kullandı.


Dünya Kupası Fas Walid Regragui Belçika

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