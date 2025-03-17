Faslı eski golcüden En Nesyri'ye transfer uyarısı: 'Umarım oraya gitmez'

Yayınlanma: 17.03.2025 - 15:40

Güncelleme: 17.03.2025 - 15:43

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Youssef En-Nesyri 42 maçta 26 gol, 5 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

Kış transfer döneminde Al-Nassr'ın ciddi şekilde ilgilendiği En-Nesyri'ye sürpriz bir transfer tavsiyesi geldi.

AfricaFoot'a konuşan Fas Milli Takımı'nın eski golcüsü Salaheddine Bassir, En-Nesyri'yle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Salaheddine Bassir

En-Nesyri'nin büyük bir zihinsel güce sahip olduğunu aktaran Bassir, "Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe'de karşılaştığı eleştiriler ve baskılar yoğundu. Kendisine inanan hocaları Mourinho ve Regragui'nin desteğiyle bunların üstesinden geldi ve dünya klasında bir forvet olduğunu kanıtladı" dedi.

En-Nesyri'nin sezona kötü başladığını belirten eski golcü, "Ancak Mourinho'nun desteğiyle geri döndü ve ideal bir forvet olduğunu kanıtladı. Her forvette olmayan bir özelliği var; Hücum aksiyonlarının yanı sıra defansta da takım arkadaşlarına destek oluyor" ifadelerini kullandı.

"En-Nesyri bu yaz Fenerbahçe'den ayrılmalı mı?" sorusunu yanıtlayan Bassir, "Son dönemde kendisine gelen teklifler En-Nesyri'nin sıradan bir forvet olmadığını doğruluyor. Kendisine İngiltere Premier Lig'i seçmesini tavsiye ediyorum çünkü dünyanın en çok izlenen ligi orası ve henüz genç olduğu için kendisini geliştirebilir. Önümüzdeki 5 yıl boyunda üst seviyede futbol oynayabilir" şeklinde konuştu.

En-Nesyri'nin Suudi Arabistan'a gitmemesini uman eski golcü, "Umarım Suudi ligine sırtını döner. Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez, Sadio Mane ve belki ileride Mohamed Salah gibi büyük oyuncular olmasına rağmen İngiltere ona daha fazla güç katacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.