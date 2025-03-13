Premier Lig ekibi harekete geçti: En Nesyri'ye sürpriz talip!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:47

Güncelleme: 13.03.2025 - 09:47

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En Nesri'ye sürpriz bir talip çıktı.

Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, En Nesyri'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

33 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GELMİŞTİ

Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Faslı golcüye devre arasında Al-Nassr'dan 33 milyon Euro'luk teklif gelmişti. Bu teklifi reddeden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde En-Nesyri'yi rekor bir bedelle satmayı hedefliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol 4 asistlik performans sergiledi.