Premier Lig ekibi harekete geçti: En Nesyri'ye sürpriz talip!
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'nin, West Ham United'ın radarına girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En Nesri'ye sürpriz bir talip çıktı.
Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, En Nesyri'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
33 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GELMİŞTİ
Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Faslı golcüye devre arasında Al-Nassr'dan 33 milyon Euro'luk teklif gelmişti. Bu teklifi reddeden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde En-Nesyri'yi rekor bir bedelle satmayı hedefliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #fenerbahçe #west ham united #Youssef En Nesyri
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