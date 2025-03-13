Premier Lig ekibi harekete geçti: En Nesyri'ye sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'nin, West Ham United'ın radarına girdiği iddia edildi.

Premier Lig ekibi harekete geçti: En Nesyri'ye sürpriz talip!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:47

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En Nesri'ye sürpriz bir talip çıktı.

Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, En Nesyri'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

33 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GELMİŞTİ

Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Faslı golcüye devre arasında Al-Nassr'dan 33 milyon Euro'luk teklif gelmişti. Bu teklifi reddeden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde En-Nesyri'yi rekor bir bedelle satmayı hedefliyor.

PERFORMANSI 

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol 4 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #fenerbahçe #west ham united #Youssef En Nesyri

İlgili Haberler

Youssef En-Nesyri durdurulamıyor: Alex de Souza'dan sonra bir ilki başardı!

Youssef En-Nesyri durdurulamıyor: Alex de Souza'dan sonra bir ilki başardı!
Dünya Fenerbahçe'nın yıldızı En-Nesyri'yi konuşuyor! 'Seçici kurulun dikkatini çekti'

Dünya Fenerbahçe'nın yıldızı En-Nesyri'yi konuşuyor! 'Seçici kurulun dikkatini çekti'
Rekorunu egale etti: En-Nesyri, Fenerbahçe tarihine geçti!

Rekorunu egale etti: En-Nesyri, Fenerbahçe tarihine geçti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler