Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oluyor!

Yayınlanma: 26.06.2023 - 18:09

Güncelleme: 26.06.2023 - 18:09

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr, iddiaya göre Chelsea'nin Faslı sağ kanat oyuncusu Hakim Ziyech ile anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Ziyech'in sağlık kontrollerinden geçeceğini ve 2026 yılına kadar Al-Nassr ile kontrat imzalayacağını belirtti.

Hakim Ziyech

40 MİLYON EURO'LUK İMZA

Suudi Arabistan ekibinin, 30 yaşındaki futbolcu için 3 yılda yaklaşık 40 milyon Euro ödeyeceği kaydedildi.

Ajax'tan 2020 yılında 40 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olan Hakim Ziyech, İngiliz ekibinin formasını toplamda 107 kez giyerken 14 gol 13 asistlik performans sergiledi.