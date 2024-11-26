Faslı yıldıza gelen 30 milyon Avro’luk teklif Mourinho’nun isteği üzerine geri çevrildi: Nesyri’ye izin çıkmadı

Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla’dan transfer ettiği En Nesyri’nin performansı tartışılırken teknik direktör Jose Mourinho Faslı yıldıza sahip çıktı. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, Nesyri’yi transfer etmek için Sarı-Lacivertli yöneticilerle temasa geçti.

Faslı yıldıza gelen 30 milyon Avro’luk teklif Mourinho’nun isteği üzerine geri çevrildi: Nesyri’ye izin çıkmadı
Abone Ol google-news
Hilmi Türkay
Yayınlanma: 26.11.2024 - 04:00

Al Nassr yetkilileri, F.Bahçe’ye sözlü olarak 30 milyon Avro bonservis verebileceklerini iletti. Ali Koç başkanlığındaki yönetim, gelen bu teklifi Mourinho’ya iletti. Portekizli hoca, Nesyri’ye ihtiyacı olduğunu belirtip oyuncusunun devre arasında satılmasına onay vermedi. F.Bahçe, Suudi kulübüne olumsuz yanıt verirken teklifin artması halinde ne yönde karar verileceği belirsizliğini koruyor. 

SERMAYE ARTIRIMI TAMAM

Fenerbahçe Kulübü kritik bir adım atarak sermaye artırımı yaptı. Sarı-Lacivertlilerin kasasına ilk etapta 8 milyon Avro gireceği öğrenildi. Yönetimin sermaye artırımından toplamda 30 milyon Avro gelir elde edeceği bildirildi. 30 milyon Avro’nun güncel kurla karşılığı 1.1 milyar TL’ye yakın bir tutar. Bu paranın kulübe, ödemeler ve yeni transferler için kasa kolaylığı sağlaması planlanıyor. 

TALİSCA TAKİBE ALDI

Sarı-Lacivertlilerin, devre arasında transfer edebilmek için yoğun mesai harcadığı Anderson Talisca’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Brezilyalı futbolcu, vatandaşı olan F.Bahçeli oyunculardan Fred ve Becao’yu sosyal medyadan takibe aldı. Talisca’nın bu hareketi, Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Talisca’nın transferiyle ilgili görüşmeleri bizzat yürütüyor. Al Nassr külübü ve oyuncuyla iletişim sürüyor. Hem Talisca’nın yüksek maaşı hem de kulübünün istediği bonservis ücreti üzerinden sıkı pazarlık yapılıyor. 

DEPLASMAN SERİSİ

Fenerbahçe’nin deplasmanda bileği bükülmüyor. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig’de 26 maçtır evinden uzakta kaybetmiyor. Bu süreçte 21 galibiyet 5 beraberlik elde eden Fenerbahçe, başarısını sezon sonuna kadar sürdürmek istiyor. Sarı-Lacivertli ekip, son dış saha mağlubiyetini 2022-2023’te RAMS Park’ta G.Saray’a karşı almıştı.


Etiketler: #Youssef En Nesyri #fenerbahçe #jose mourinho

İlgili Haberler

Sözleşme ayrıntıları belli oldu: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye dev zam!

Sözleşme ayrıntıları belli oldu: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye dev zam!
Avrupa Ligi maçı öncesi... İki yıldızdan Fenerbahçe'ye müjde!

Avrupa Ligi maçı öncesi... İki yıldızdan Fenerbahçe'ye müjde!
Taraftarları heyecanlandırdı: Anderson Talisca'dan flaş Fenerbahçe hamlesi!

Taraftarları heyecanlandırdı: Anderson Talisca'dan flaş Fenerbahçe hamlesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler