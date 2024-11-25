Sözleşme ayrıntıları belli oldu: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye dev zam!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:16

Güncelleme: 25.11.2024 - 16:16

Fenerbahçe'de önceki sezonun en etkili isimlerinden olan İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun gelişiyle düzenli forma şansını kaybetmişti. Sağ kanatta Dusan Tadic'i görevlendiren Mourinho, İrfan Can Kahveci'yi hamle oyuncusu olarak kullanmayı tercih etti.

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci için bir süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetiminin milli futbolcuyu ikna ettiği ve maaşına zam yaptığı iddia edildi.

RESMİ DUYURU BEKLENİYOR

İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE DEV ZAM

Sabah'ta yer alan habere göre; İrfan Can Kahveci'nin yıllık 30 milyon liralık ücreti 60 milyon liraya çıkarıldı.

Önceki sezonu 18 gol, 12 asistle tamamlayan İrfan Can Kahveci, 2024-25 sezonunda çıktığı 15 maçta 553 dakika süre alabildi ve 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.