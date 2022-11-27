Fas'ta Belçika galibiyeti coşkusu
Faslı taraftarlar, milli takımlarının 2022 Katar Dünya Kupası'nda aldığı Belçika galibiyetini coşkuyla kutladı.
Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Belçika karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet sonrası ülkenin farklı şehirlerinde sevinç gösterileri düzenleniyor.
Maçın son düdüğünün çalmasının ardından başta başkent Rabat, Kazablanka ve Marakeş olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen Faslılar, attıkları sloganlar ve ellerinde bayraklarla galibiyeti kutluyor.
FAS'IN GALİBİYETİ COŞKUYLA KUTLANDI
Birçok kentte önemli sokak ve caddelerde yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan halk, çeşitli marşlar eşliğinde yaptıkları meşale gösterileriyle galibiyetin sevincini çıkardı.
FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan Fas, turnuvadaki ikinci maçında rakibi Belçika'yı 2-0 yenerek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.
Fas'ı galibiyete taşıyan goller 73'üncü dakikada Abdelhamid Sabiri ve 90+2'de Zakaria Aboukhlal'den geldi.
Galibiyet sonrası Fas, 4 puanla grup liderliğine yükseldi.
Fas, gruptaki son maçında 1 Aralık Perşembe günü Kanada ile karşılaşacak.
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