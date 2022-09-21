Fatih Altaylı’dan Yusuf Demir eleştirisi: ‘TFF Anayasa'dan üstün mü!’

21 Eylül 2022 Çarşamba, 12:35

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir’in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Türk statüsünde kabul edilmemesini köşesine taşıdı.

Altaylı bugünkü yazısında Almanya Milli Takımı’nda forma giyen Mesut Özil’in Süper Lig’de Türk statüsünde kabul edilirken Türk vatandaşı olan Yusuf Demir’in yabancı olarak kabul edilmesine tepki gösterdi.

"TFF HANGİ YETKİYLE ANAYASA'YI TAKMIYOR"

Altaylı’nın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:

“Yıllarca kendini Alman hisseden Mesut Özil ne kadar Türk ise, Yusuf Demir de en az onun kadar Türk olmalıdır diye düşünüyorum.

Acaba Türkiye'ye gelince sosyal medya hesabına sürekli cami fotoğrafları koymadığı için mi ya da FETÖ ile bir geçmişi olmadığı için mi!

Niye?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 66. maddesinin 1. fıkrası çok açık biçimde "Türk ananın veya Türk babanın çocuğu Türk'tür" diye yazarken Federasyon hangi yetki ile Anayasa'yı takmamayı kendinde hak görür.“

"BU TALİMATI BİZ YENİ YAZMADIK"



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yusuf Demir’in durumuna ilişkin, "Ülkemizde biliyorsunuz, bir talimat var. Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmış bir talimat. Bu oyuncu da en son Ekim 2021'de Avusturya Milli Takımı'nda dördüncü resmi maçını oynamış. Onun için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor” ifadelerini kullanmıştı.