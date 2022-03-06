Fatih Karagümrük - Altay maçı golsüz eşitlikle sona erdi: 0-0

06 Mart 2022 Pazar, 19:09

Süper Lig’de son iki maçını kazanan Fatih Karagümrük, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Altay’ı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan 28. hafta karşılaşması golsüz sona erdi.

İki takımın da temposuz bir oyun oynadığı maçta konuk ekip Altay 42. dakikada 10 kişi kaldı. Çok sayıda sakatlığın yaşandığı mücadelede, ev sahibi Karagümrük’ün baskısı da sonuç getirmeyince maç 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla galibiyet serisini üç maça çıkarma şansını kaybeden Volkan Demirel’in takımı Karagümrük 40 puana ulaştı. Altay’ın puanı ise 26 oldu.

İzmir temsilcisi, ligde bir sonraki maçında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Karagümrük ise, deplasmanda Hatayspor’a konuk olacak.