Fatih Karagümrük, deprem bölgesini formasına işledi

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 07:25

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 07:25

VavaCars Fatih Karagümrük, 2023-2024 sezonunda iç sahada giyeceği formada depremden etkilenen bölgenin haritasına yer verdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Birlik Forma" olarak nitelendirilen forma, Fatih Karagümrük tarafından önümüzdeki sezonun iç saha maçlarında giyilecek. Formada, depremden etkilenen 11 ilin bulunduğu harita yer alıyor.

Kulüp, bu formanın satışından elde edilecek karın, depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için bağışlayacak. Bugün itibariyle ön satışların yapıldığı "Birlik Forma", wulfzsport.com adresinden satın alınabilecek.

Fatih Karagümrük, satışa çıkacak olan yeni forması için şu açıklamayı yaptı:

"Bu forma, sadece Karagümrük'ün değil hepimizin birlik forması. Ülkemiz ve milletimiz adına güzel günlerin geldiği bir sezon olması dileğiyle."

TANITIM FİLMİ ÇEKİLDİ

2023-2024 sezonunda hem kadın hem de erkek futbol takımının giyeceği formanın tanıtım filmi de çekildi.

Forma tanıtımında kadın futbol takımından Nazlı Örnek, Melike Öztürk, Natalia Mashina ve Madinatou Rouamba yer alırken, erkek futbol takımı oyuncularından Mbaye Diagne, Adem Ljajic ve Sofiane Feghouli, yeni formayla poz veren isimler oldu.