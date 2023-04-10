Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 07:35
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

10 Nisan Pazartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karagümrük - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayımlanacak.

Ligde son olarak derbide ağırladığı Beşiktaş'a boyun eğen sarı-lacivertliler, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı.

Fenerbahçe, ligde kalan maçlarını kazanarak lider Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor.


Fatih Karagümrük fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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