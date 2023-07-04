Fatih Karagümrük, Kerim Frei ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Kerim Frei ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 21:35
Fatih Karagümrük, Kerim Frei ile yollarını ayırdı
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 Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Kerim Frei'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi.


Fatih Karagümrük süper lig

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