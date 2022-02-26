Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'in 4 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi: 2-1

26 Şubat 2022 Cumartesi, 17:59

Süper Lig'in 27. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, geriye düştüğü Medipol Başakşehir deplasmanında 90 saniye içinde bulduğu iki golle 2-1 kazanmayı başardı.

Ev sahibi ekip 25. dakikada Trezeguet'in golüyle 1-0 öne geçti. Karagümrük bu gole 39. dakikada Borini ve 41. dakikada Ahmed Musa ile karşılık verdi ve 3 puanı aldı.

VavaCars Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 39'a yükseltirken Medipol Başakşehir ise 46 puanda kaldı.

Gelecek hafta Başakşehir deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Fatih Karagümrük de sahasında Altay'ı konuk edecek.

EMRE'NİN SERİSİNİ VOLKAN BOZDU!

Başakşehir'in 4 maç süren yenilmezlik serisini Volkan Demirel'in ekibi Fatih Karagümrük bozdu. Başakşehir en son Göztepe'ye 2-1 yenilmişti.