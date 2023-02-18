Fatih Karagümrük, Saba Lobjanidze ve Brahim Darri transferlerini açıkladı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, iki transferi birden açıkladı. İstanbul ekibi, Saba Lobjanidze ve Brahim Darri’yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'de kış transfer döneminin son gününde Fatih Karagümrük kadrosunu 2 oyuncuyla güçlendirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, Hatayspor'dan Saba Lobjanidze ve Al-Mesaimeer SC'den Brahim Darri’yi transfer etti.
Saba Lobjanidze
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Erkek Futbol Takımımız, Saba Lobzhanidze ve Brahim Darri’yi kadrosuna kattı. Kadın Futbol Takımımız, Dilan Yeşim Taşkın ile sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer aldı.
Brahim Darri
SABA LOBZHANIDZE YABANCI KURALINDAN MUAF OLACAK
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'den çekildi. TFF'nin yaptığı açıklamada ligden çekilen takımlardan yapılan transferler yabancı olarak sayılmayacağı belirtilmişti. Karagümrük'ün Lobzhanidze transferi bu durumda yabancı kuralından muaf olacak.
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