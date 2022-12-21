Fatih Karagümrük - Uşakspor karşılaşmasında dördüncü hakem maçı yarıda bıraktı

Fatih Karagümrük ile Uşakspor'un karşı karşıya geldiği Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde dördüncü hakem Cansu Tiryaki yaşadığı sağlık problemi nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2022 Çarşamba, 17:27
Fatih Karagümrük - Uşakspor karşılaşmasında dördüncü hakem maçı yarıda bıraktı
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Türkiye Kupası'nın 5. turunda oynanan Fatih Karagümrük - Uşakspor karşılaşmasında 4. hakem Cansu Tiryaki rahatsızlanarak oyunu terk etti.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında kendini iyi hissetmeyen hakem Tiryaki, yedek kulübesine oturdu.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği hakem Tiryaki, karşılaşmayı yarıda bırakarak soyunma odasına gitti.

Fatih Karagümrük ise mücadeleyi 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.


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