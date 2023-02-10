Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, tüm Türkiye'yi derinden etkileyen depremin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ve ülkedeki son durum hakkında konuşan Pirlo, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Umarım bu büyük trajediyi atlatabilmek için bir şeyler yapabiliriz" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, İngiliz basınından Daily Mail'e açıklamalarda bulundu.
Yaşanan depremle ilgili İtalyan antrenör, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Umarım bu büyük trajediyi atlatabilmek için bir şeyler yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'le ilgili de konuşan Pirlo, "Volkan Demirel için de çok üzgünüm. Çok zor bir durum olduğunu biliyoruz ancak elimizden geleni yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
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