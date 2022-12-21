Giresunspor'a Türkiye Kupası'nda büyük şok: Giresunspor 0-5 Karacabey Belediyespor

21 Aralık 2022 Çarşamba, 15:05

Süper Lig ekibi Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor ile karşılaştı.

Sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkan Giresunspor, Karacabey karşısında 5-0'lık ağır bir yenilgi alarak turnuvaya veda etti.

KARACABEY BELEDİYESPOR SON 16'YA YÜKSELDİ



Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçta Karacabey'e turu getiren golleri 10 ve 32. dakikalarda Ömer Kuşan kaydetti.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Giresunpsor'un hocası Hakan Keleş ikinci yarı değişikliklerle oyuna müdahale etmek istese de 50 ve 68. dakikalarda Abdullah Balıkçı'nın gollerine engel olamadı ve durum 4-0'a geldi. Konuk ekip son dakikalarda ise Fatih Aktay'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru 5-0 yaptı.

Bu tarihi sonuçla Karacabey Belediyespor adını kupada bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.