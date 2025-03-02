Fatih Karagümrük 2 haftalık hasretine Sakarya'da son verdi!
Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Karagümrük 3-1 kazandı.
Sakaryaspor, 23. dakikada Mendy Mamadou ile öne geçti. Karagümrük, 1-0 biten ilk yarının ardından 60. dakikada Wesley Moraes ile skora dengeyi getirdi.
Karagümrük'e öne geçiren golü 71. dakikada Atakan Çankaya kaydetti. Wesley Moraes, 90+5'te ikinci kez sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi.
2 hafta sonra kazanan Karagümrük 49 puanla ikinci sıraya yükseldi, Sakaryaspor ise 35 puanda kaldı.
Karagümrük, gelecek hafta Bandırmaspor ile kritik bir maça çıkacak. Sakaryaspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Şener, Ali Can Alp
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş (Dk. 78 Oğuzhan Çapar), Bülent Uzun, Aabid (Dk. 70 Kabov), Kakuta (Dk. 61 Simon), Nkoulou, Burak Altıparmak, Mendy, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 70 Emre Demir), Burak Çoban
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho (Dk. 90+4 Ahmet Sivri), Moraes, Johnson (Dk. 90+4 Barış Jacob Kalaycı), Doh, Göktan Gürpüz (Dk. 82 Muhammed Mert), Emir Tintiş, Atakan Rıdvan Çankaya, Serginho (Dk. 82 Dovedan)
Goller: Dk. 24 Mendy (Sakaryaspor), Dk. 60 ve 90+5 Moraes, Dk. 71 Atakan Rıdvan Çankaya (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Sarı Kartlar: Dk. 15 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 31 Serginho, Dk. 90+1 Furkan Bekleviç (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 62 Bülent Uzun, Dk. 69 Kahraman Demirtaş, Dk. 80 Oğuzhan Çapar (Sakaryaspor)
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