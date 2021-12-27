Fatih Öztürk’e Süper Lig’den talip var

27 Aralık 2021 Pazartesi, 22:15

Galatasaray'da geçen sezon yedek kaleci olarak transfer edilen ve 12 maçta sahne alan, bu sezon ise tek bir dakika bile şans alamayan Fatih Öztürk ile yollar ayrılıyor.

Ajansspor'un haberine göre 35 yaşındaki file bekçisi için Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor devreye girdi.

Galatasaray yönetiminin de herhangi bir zorluk çıkarmadan Fatih ile yollarını devre arasında ayırması bekleniyor.

Öztürk, 2012-13 sezonunda 1461 Trabzon'la Spor Toto 1. Lig'de mücadele etti. Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında dikkat çeken Fatih, Tolunay Kafkas'ın beğenisini kazandı.

Trabzonspor'da ilk resmi maçına ligin son haftasında, küme düşen Antalyaspor karşısında sahaya çıktı. 2 sezon Trabzonspor'da oynadıktan sonra 2015 yılında Akhisar Belediyespor'a transfer oldu.

2019'da Kasımpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ama 2020 yazında sözleşmesini feshetti ve Galatasaray ile yıllık 4 milyon liradan 2 yıllık sözleşme imzaladı.