Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Tekke, Alanyaspor beraberliğini değerlendirdi: 'Bu performansa 1 puan iyi'

Fatih Tekke, Alanyaspor beraberliğini değerlendirdi: 'Bu performansa 1 puan iyi'

8.11.2025 19:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fatih Tekke, Alanyaspor beraberliğini değerlendirdi: 'Bu performansa 1 puan iyi'

Trabzonspor, Galatasaray'ın ardından Alanyaspor ile de berabere kaldı. Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. 

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından beIN SPORTS'a değerlendirmelerde bulundu.

2 puan kaybetmediklerini 1 puan kazandıklarını söyleyen Fatih Tekke, "Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Hazırlanış açısından oynadığımız oyunla alakası yok. Tembel paslar, ağır paslar... İstediğimiz düzenin çok çok altında bir maç. Rakibi tebrik ederim. Bunu içeride de söyledim. Papara'da Trabzonspor'un teknik direktörü 1 puana iyi dememeli. Ama bu performansa 1 puan iyi. Performansımızı arttırmamız gerekiyor. İyi savunamazsanız her takım oynuyor. Bugün çok müsade ettik. Performanslar 90 dakikada öne çıkan bir isim söyleyemiyoruz. Sakatlar var, cezalılar var, sakatlığı uzun olan var. Yere sağlam basmak zorundayız. Bugün hepimiz beraber 2 puan kaybettik" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #trabzonspor #Alanyaspor #Fatih Tekke

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı için sakatlık açıklaması!
Trabzonspor'dan Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı için sakatlık açıklaması! Trabzonspor'un stoperleri Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı’nın sağlık durumlarıyla ilgili olarak bordo mavili kulüpten açıklama geldi.
Zirve yarışında yara aldı... Trabzonspor'a Alanyaspor çelmesi!
Zirve yarışında yara aldı... Trabzonspor'a Alanyaspor çelmesi! Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hasan Al değerlendirdi: 'Trabzonspor'da genel olarak bir formsuzluk hakim'
Hasan Al değerlendirdi: 'Trabzonspor'da genel olarak bir formsuzluk hakim' Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör ve yorumcu Hasan Al, karşılaşmayı değerlendirdi.