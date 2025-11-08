Fatih Tekke, Alanyaspor beraberliğini değerlendirdi: 'Bu performansa 1 puan iyi'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından beIN SPORTS'a değerlendirmelerde bulundu.

2 puan kaybetmediklerini 1 puan kazandıklarını söyleyen Fatih Tekke, "Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Hazırlanış açısından oynadığımız oyunla alakası yok. Tembel paslar, ağır paslar... İstediğimiz düzenin çok çok altında bir maç. Rakibi tebrik ederim. Bunu içeride de söyledim. Papara'da Trabzonspor'un teknik direktörü 1 puana iyi dememeli. Ama bu performansa 1 puan iyi. Performansımızı arttırmamız gerekiyor. İyi savunamazsanız her takım oynuyor. Bugün çok müsade ettik. Performanslar 90 dakikada öne çıkan bir isim söyleyemiyoruz. Sakatlar var, cezalılar var, sakatlığı uzun olan var. Yere sağlam basmak zorundayız. Bugün hepimiz beraber 2 puan kaybettik" ifadelerini kullandı.