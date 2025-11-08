Zirve yarışında yara aldı... Trabzonspor'a Alanyaspor çelmesi!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında eski kaptanı Joao Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Alanyaspor'u konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un golünü 15. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Konuk ekip Alanyaspor'un golü ise 73. dakikada Ianis Hagi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligdeki son iki maçından beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavili ekip ligdeki puanını da 25'ye çıkartarak 3. sırada yer aldı.

Konuk ekip Alanyaspor'un ise galibiyet hasreti 3 maça yükselirken, 15 puanla 8. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Trabzonspor, Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 1-1 Alanyaspor

92' Serbest vuruşta arka direğe gelen ortada Danylo Sikan kafayı vurdu. Yakın mesafeden yapılan vuruş üstten auta gitti.

90' Uchenna Ogundu, Folcarelli'ye yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

88' Alanyaspor'da oyuncu değişikliği. Janvier ve İzzet oyuna girdi, çıkan isimler ise Makouta ve Hagi oldu.

85' Alanyaspor'da Enes Keskin sarı kart gördü.

84' Sağ kanattan gelen ortada Visça arka direkte topa dokunamadı. Çok net bir pozisyon harcandı.

82' Trabzonspor, ceza sahası içinde Muçi'nin vuruşuyla gole çok yaklaştı. Top savunmadan dışarı çıktı.

76' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği. Oulai ve Mustafa oyun dışına çıkarken Visça ve Silan oyuna dahil oldu.

73' GOL | AIanis Hagi çok uzaklardan kaleye vurdu, top ağlarla buluştu. Mükemmel bir golle skor 1-1'e geldi.

72' Alanyaspor sol kanattan Trabzon kalesine geldi. İçeri çevrilen topu Hagi ıskaladı ardından Hadergjonaj vurdu. Ancak top üstten auta gitti.

70' Meschack Elia ve Ui-Jo Hwang oyundan çıktı yerlerine İbrahim Kaya ve Ogundu dahil oldu.

66' Alanyasporlu Ui-Jo Hwang, ceza sahası dışından kaleyi düşündü, top yandan auta gitti.

59' Trabzonspor'da Olaigbe ve Augusto oyundan çıktı, yerlerine Ernest Muçi ve Arif Boşluk oyuna girdi.

57' Alanyaspor Makouta ile gole yaklaştı. Ceza sahası içinden yaptığı vuruş yandan az farkla auta gitti.

55' Ui-Jo Hwang ceza sahası içinde Onana ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı vuruşu Kamerunlu kaleci son anda kurtardı.

53' Alanyaspor, seri paslaşmalarla etkili geldi. Ceza yayı üzerinden Maestro'nun yaptığı vuruş dışarı gitti.

51' Mustafa Eskihellaç, sol kanattan topu taşıdı, kaleyi düşündü. Şut üstten farklı şekilde auta gitti.

49' Alanyaspor golle burun buruna geldi. Ui-Jo Hwang'ın arkaya aşırdığı topta sol çaprazda boş pozisyondaki Enes, topu üstten dışarıya yolladı.

48' Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli'nin kale ağzından yaptığı kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı. Top üstten az darkla auta gitti.

43' Alanyasporlu Hadergjonaj, Mustafa'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

39' Alanyaspor'da sol arka direkte topla buluşan Enes Keskin topu üstten auta attı.

36' Alanyaspor'da zorunlu oyuncu değişikliği. Ruan oyundan çıkarken Enes Keskin oyuna dahil oldu.

34' Alanyaspor'da Ruan, ceza sahasına girdi ve şutunu çıkardı, top Baniya'dan geri geldi.

28' Kazeem Olaigbe, Oulai'nin kaptığı topun ardından ceza sahası dışından kaleyi denedi. Top az farkla auta gitti.

26' Alanyaspor etkili geldi. Meschack Elia'nın sağ kanattan yaptığı ortada son anda Okay'dan müdahale geldi ve top kaleci Onana'da kaldı.

24' Kaleyi uzaklardan yoklayan isim bu kez de Folcarelli oldu. Folcarelli'nin şutu yandan auta gitti.

22' Alanyaspor'da Maestro ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top yandan auta gitti.

20' Alanyaspor hızlı atakla etkili geldi. Oulai'nin müdahalesiyle Alanya ekibi korner kazandı.

16' GOL | Mustafa, sol kanattan topu getirip içeri girmesiyle Onuachu'yu gördü. Paul Onuachu müthiş bir dönüş yaparak savunmayı geçti, kaleci Ertuğrul'u mağlup edecek vuruşu yaptı. Skor 1-0 oldu.

11' Alanyaspor, Hagi ile etkili geldi. Hagi ceza sahası içinde topa vuramadı ve faul yaptı.

9' Mustafa Eskihellaç, sol kanattan topu hızlı bir şekilde taşıdı ve ceza sahası içine sert bir orta yaptı. Topa kimse dokunamadı, taç Alanyaspor'un.

7' Trabzonspor, Kazeem Olaigbe ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan genç futbolcu, kaleyi düşündü. Top çok az farkla yandan dışarı gitti.

5' Alanyaspor, ceza sahası içinde bir gol pozisyonu yakaladı. Ianis Hagi, sol çaprazdan topu sert bir şekilde çevirdi, topa kimse dokunamadı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.