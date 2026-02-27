Fatih Tekke'den eleştirilere cevap: 'Takımı kurcaladığımız falan yok'

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi. Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"Galip gelmek çok güzel, üç puan çok değerli. İlk yarıda çalıştığımız şekilde gol bulduk, tek olumlu şey buydu. İkinci devre oyunu istediğimiz gibi kontrol eden, ceza sahasında topla çok buluşan, ama yine üçüncü bölgede pas hataları yapan bir takım vardı. Duran toptan doğru zamanda gelen iki gol maçı kolaylaştırdı. Genel hatlarıyla zor bir maçtı."

"DAHA DUYGULU OYNAMAMIZ LAZIM"

"Oyuncularımın hepsini tebrik ederim ama bu tür maçları daha duygulu oynamamız lazım. Biz oynamaya çalışan bir ekibiz. Pas, pas, pas... Pas olmazsa oynamayı düşünemezsiniz ama biz oynamak zorundayız."

"GALİBİYETİ HAK EDEN BİZDİK"

"Bugün kendi oyun klasiğimize yakın bir diziliş vardı. İlk yarı çok üretemedik, ikinci devrede daha iyiydik. Oyun olarak topa biz sahiptik, galibiyeti hak eden bizdik ama Trabzonspor olarak böyle maçların büyük bölümlerini iyi oynamamız lazım."

"HER OYUNCUYA İHTİYACIMIZ OLUYOR"

"Yediğimiz gol taçtan. Daha önce de böyle bir gol yedik. Defalarca söylememize rağmen... Bu hoşlanmadığım bir şey. İkinci yarıda daha kompakt durduk, biraz üretince doğru topları da Allah nasip edince oyun bize döndü. Ozan bugün maçın en iyilerinden biriydi. Her oyuncuya ihtiyacımız oluyor."

"TAKIMI KURCALADIĞIMIZ YOK"

"Birilerinin dediği gibi takımı kurcaladığımız falan yok. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz."