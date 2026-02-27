Karagümrük'ü 3 golle devirdi... Trabzonspor, Onuachu ve Nwaiwu ile güldü!

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelmişti. Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük engelini de 3-1'le geçip galibiyet serisini 2 maça çıkardı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Onuachu, 47 ve 50. dakikada ise Nwaiwu kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek sayısı ise 28'de Verde'den geldi.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 51'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı. Bordo-mavililer ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına çıkacak. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 3-1 Fatih Karagümrük

91' Serbest vuruşu geciktirdiği için Trabzonspor'da Ozan Tufan, sarı kartı gördü.

88' Hızlı hücuma çıkmak isteyen Onuachu'yu faulle durduran Anıl Yiğit Çınar, karşılaşmadaki ilk sarı kart gördü.

86' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği. Oulai yerine Wagner Pina oyuna dahil oldu.

84' KAÇTI! Ceza sahası dışında yapılan etkili paslaşmalar sonrası Bartuğ'dan sert plase geldi. Onana aynı güzellikte topu kornere çeldi.

75' Karagümrük'te çifte oyuncu değişikliği; Babicka yerine Çağtay Kurukalıp, Serginho yerine Ahmed Traore oyunda.

74' KAÇTI! Arka arkaya yaptığı seri çalımlarla ceza sahasına yönelen Babicka, son vuruşu istediği gibi yapamadı.

72' Trabzonspor'da oyuncu değişiklikleri; Nwaiwu yerine Lovik, Mustafa Eskihellaç yerine Nwakaeme oyunda.

71' Muçi'nin enfes bir şekilde sağ kanattan taşıdığı topta Okay, topu Onuachu'yla buluşturdu. Muçi'yle şık duvar pası yapan Onuachu'nun şutu savunmadan döndü.

68' Zubkov'un attığı ara pasında Karagümrük savunması, Onuachu'dan önce kritik müdahale etti.

67' Bu kez Berkay Özcan uzaktan kaleyi yokladı ancak çerçeveyi bulamadı.

66' Kalabalık biçimde yüklenen Karagümrük'te Esgaio, ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak etkili bir şut gelmedi.

63' Zubkov'un sağ çizgiden art arda açtığı iki etkili ortaya savunmadan kritik müdahale.

62' Karagümrük'te oyuncu değişikliği; Larsson yerine Tiago Çukur oyuna girdi.

61' Okay'dan savunmanın arkasına uzun pas denemesi. Savunmanın müdahalesi Muçi'den önce başarılı.

60' Zubkov'un uzak mesafe şutu rakipten döndü.

59' Lichnovsky'den Mustafa Eskihellaç'a sert müdahale. Hakem oyuncuyu uyardı.

56' KAÇTI! Oulai'nin çizigye kadar inip yaptığı ortada Onuachu'dan önce son anda savunmadan müdahale geldi.

55' Ozan Tufan'dan Zubkov'a derinlemesine pas düşüncesi fakat top çok hızlı.

50' GOL | Muçi'den yine ön direğe etkili bir orta geldi. Onuachu, kafayla topu Arkaya doğru sıyırttı. Nwaiwu arka direkte serinkanlı tamamladı.

47' GOL | Ernest Muçi'nin kullandığı korner vuruşunda arka direkte yükselen Nwaiwu kafayla topu ağlara gönderdi. Trabzonspor karşılaşmada yeniden öne geçti.

46' Karagümrük'te oyuncu değişikliği. Kranevitter yerine Berkay Özcan oyunda. Trabzonspor'da ise Bouchouari ve Augusto çıktı, Okay ve Zubkov oyuna dahil oldu.

43' Bartuğ Elmaz'dan sol kanattan ceza sahasına doğru orta geldi. Saviç'ten son anda kritik müdahalesiye golü önledi.

39' Hızlı top çeviren Karagümrük, savunmaya çarpan top sonrası korner kazandı. Arka direkte yükselen Babicka'dan etkili vuruş gelmedi. Top yan ağlarda.

37' Kornerden seken topta Oulai şansını denedi ancak Grbic hata yapmadı.

35' Karagümrük'te ilginç an. Berkay Özcan, sakatlığı bulunan Kranevitter yerine oyuna girmek için hazırlandı ancak Kranevitter oyundan çıkmak istemedi. Oyun devam ediyor.

32' Muçi'nin sağ kanattan ortasında topla buluşan Onuachu, etkili olamadı.

31' Augusto'nun ceza sahası dışından denemesinde kaleci Grbic başarılı.

28' GOL | Savic ve Onana arasındaki anlaşmazlık pahalıya patladı. Araya giren Verde kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir plaseyle topu ağlara gönderdi.

26' Daniele Verde ceza sahasında topu aradan göndermek istedi. Savunmanın müdahalesi sonrası Karagümrük penaltı bekledi.

24' Yenik durumda olmasına rağmen Karagümrük'ün ön alan baskısı sürüyor.

20' GOL | Ozan Tufan ve Ernest Muçi arasındaki duvar pasından sonra Ozan Tufan'dan sağ kanattan etkili bir orta geldi. Kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Paul Onuachu takımını 1-0 öne geçirdi.

19' Esgaio'nun ara pasında Trabzonspor savunması son anda müdahale etti. Karagümrük korner kazandı.

16' İki takım da birbirine karşı uzun paslarla etkili olmaya çalışıyor.

11' Presle topu kapan Batagov içeriye kavisli orta gönderdi. Top auta çıktı.

7' Oulai'nin şık pasında Muçi ortaladı, topun rakipten sekmesiyle maçın ilk korneri Trabzonspor'dan geldi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.